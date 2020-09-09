Професійний український покерист Андрій Новак продовжує потужно виступати в інтернеті.

Гравець з ніком "Anjeyyy" як ніхто інший знає, що таке "провести карантин з користю". Зокрема, й з користю для власного гаманця.

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Свій тріумфальний шлях українець розпочав ще навесні: в активі Новака відразу декілька потраплянь у призи і одна перемога в змаганнях хайролерів.

Влітку Андрій розвинув успіх. Він виграв нокаут-турнір товстосумів і став другим у змаганні WPT Big Game Mini (пос.).

На нові, вже осінні, успіхи українця довго чекати не довелося. Новак став третім в головному турнірі WPT Big Game. Українець виграв 113,9 тисяч доларів призових. Тож за карантин "Anjeyyy" заробив уже близько 700 тисяч "баксів"!

Відзначимо, що в цьому змаганні українець залишив далеко за спиною таких монстрів Алекс Фоксен (13 місце), Микита Бодяковський (15 місце), Сем Грінвуд (17 місце), а також Стів О’Дваєр (11місце).

Чемпіоном турніру став гравець з Коста-Рики Крістофер Олівер. Він заробив майже 220 тисяч доларів. Друге місце у фіна Самюеля Вусдена — 157 тисяч "зелених". Відзначимо, що бай-ін у змагання коштував 5,2 тисячі доларів. Призовий фонд склав один мільйон доларів.