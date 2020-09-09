Профессиональный украинский покерист Андрей Новак продолжает мощно выступать в интернете.

Игрок с ником "Anjeyyy" как никто другой знает, что такое "провести карантин с пользой". В том числе и с пользой для собственного кошелька.

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Свой триумфальный путь украинец начал еще весной: в активе Новака сразу несколько попаданий в призы и одна победа в соревнованиях хайроллеров.

Летом Андрей развил успех. Он выиграл нокаут-турнир толстосумов и стал вторым в соревновании WPT Big Game Mini (пос.).

Новых, уже осенних, успехов украинцам долго ждать не пришлось. Новак стал третьим в главном турнире WPT Big Game. Украинец выиграл 113 900 долларов призовых. Поэтому за карантин "Anjeyyy" заработал уже около 700 тысяч "баксов"!

Отметим, что в этом соревновании украинец оставил далеко за спиной таких монстров как Алекса Фоксена (13 место), Никиту Бодяковского (15 место), Сэма Гринвуда (17 место), а также Стива О'Двайера (11 место).

Чемпионом турнира стал игрок из Коста-Рики Кристофер Оливер. Он заработал почти 220 тысяч долларов. Второе место у финна Самюэля Вусдена – 157 тысяч "зеленых". Отметим, что бай-ин в соревнования стоил 5,2 тысячи долларов. Призовой фонд составил один миллион долларов.