Отечественный игрок Андрей Новак занял второе место в турнире WPT Big Game Mini.

Бай-ин в соревнование был не слишком большим — 530 долларов. 640 входов сформировали призовой фонд в размере 314 тысяч "баксов".

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В призовую зону попали 80 покеристов. А украинец Андрей Новак смог "дожить" вплоть до решающего хедз-апа. В конце Новак проиграл титул чемпиона шведу Кристоферу Эдбергу. За второе место украинец получил почти 41 тысячу долларов. Швед заработал 57 тысяч "зеленых".

Андрей Новак продолжил свою успешную серию выступлений в этом году. Напомним, ранее украинец выиграл нокаут-турнир по Безлимитному Холдему, занял третье место в соревновании хайроллеров, а перед тем выиграл другой турнир покерных толстосумов. Вот кому карантин действительно идет на пользу. Надеемся, дальше будет…