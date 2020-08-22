Вітчизняний гравець Андрій Новак посів друге місце у турнірі WPT Big Game Mini.

Бай-ін у змагання був не надто великим — 530 доларів. 640 входів сформували призовий фонд у розмірі 314 тисяч "баксів".

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У призову зону потрапили 80 покеристів. А українець Андрій Новак зміг "дожити" аж до вирішального хедз-апу. Врешті Новак програв титул чемпіона шведові Крістоферу Едбергу. За друге місце українець отримав майже 41 тисячу доларів. Швед заробив 57 тисяч "зелених".

Андрій Новак продовжив свою успішну серію виступів цього року. Нагадаємо, раніше українець виграв нокаут-турнірі з Безлімітного Холдему, посів третє місце у змаганні хайролерів, а перед тим виграв інший турнір покерних товстосумів. Ось кому карантин дійсно йде на користь. Сподіваємося, далі буде…