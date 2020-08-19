Дмитрий Быстровзоров стал восьмым украинцем, которому покорился браслет Всемирной серии, и первым нашим покеристом, победившем на нынешнем WSOP, который проходит в онлайне.

Украинец, выступающий под ником – "Too Bad" (англ. Очень жаль) – отнюдь не жалел соперников в ивенте 600 NLHE Deepstack. За 15 часов игры Быстровзоров оставил за спиной поле из почти 3000 входов и превратил 600 долларов в рекордные призовые в карьере – 227 906 долларов.

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Для Украины это уже восьмая победа на Всемирной серии покера и первая в сети интернет. В офлайне 2 браслета WSOP покорились Алексею Ковальчуку. По титулу также получили Евгений Качалов и Игорь Дубинский. Еще трое украинцев – Ренат Богданов, Александр Щербак и Михаил Гутый – торжествовали на WSOP Europe.

На европейскую версию WSOP сможет попасть и новоиспеченный украинский чемпион Дмитрий Быстровзоров. Кроме солидного выигрыша и дебютного браслета Всемирной серии, украинец получил пакет на следующую серию WSOP Europe.