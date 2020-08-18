На Мировой серии покера завершился один из самых массовых турниров WSOP Mini Main Event. За финальным столом отметился украинец Алексей Кравчук, известный под ником "ffellini".

Турнир с бай-ином 500 долларов собрал 15 205 входов, благодаря чему призовой фонд составил 7 222 375 долларов. Ивент продолжался два дня, став настоящим испытанием не только для новичков, но и для опытных турнирных профессионалов, ведь даже заключительная стадия продолжалась более 16 часов!

Несмотря на это, опытный украинский игрок Алексей "ffellini" Кравчук не опускал рук и смог ворваться на финалку, имея стек всего лишь в 11 больших блайндов.

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"Ffellini" демонстрировал солидную и осторожную игру, пересидел нескольких опасных соперников, смог немного увеличить количество собственных фишек, но несколько досадных раздач не оставили ему ни единого шанса. Алексей завершил свое выступление на пятой позиции и оформил личный рекорд по призовым – 188 557 долларов.

Первое место Mini Main Event забрал хорват Иван "zufo16" Зуфич. Он пополнил банкролл на 843 460 долларов, получив в дополнение пакет на WSOP Europe.

Кстати, Кравчук является достаточно известным стримером, поэтому за всеми перипетиями турнира наблюдало около 1500 зрителей.

Кроме подвигов в интернет-баталиях, Алексей демонстрирует незаурядные таланты и в других покерных сферах. Он участвовал в живых сериях за рубежом и в Украине, в частности в серии PokerMatch UA Millions в Киеве. А еще Алексей делает интересные видео-интервью с известными покеристами.