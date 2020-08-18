На Світовій серії покеру завершився один із наймасовіших турнірів WSOP Mini Main Event. За фінальним столом відзначився українець Олексій Кравчук, відомий під ніком "ffellini".

Турнір із бай-іном 500 доларів зібрав аж 15 205 входів, завдяки чому призовий фонд склав 7 222 375 доларів. Івент тривав два дні, ставши справжнім випробуванням не лише для новачків, але й для досвідчених турнірних професіоналів, адже навіть заключна стадія тривала більше ніж 16 годин!

Незважаючи на це, досвідчений український гравець Олексій "ffellini" Кравчук не пас задніх і зміг увірватися на фіналку, маючи стек всього лише в 11 великих блайндів.

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"Ffellini" демонстрував солідну та обережну гру, пересидів кількох небезпечних суперників, зміг дещо збільшити кількість власних фішок, але кілька прикрих роздач не залишили йому жодного шансу. Олексій завершив свій виступ на п’ятій позиції та оформив особистий рекорд за призовими – 188 557 доларів.

Перше місце Mini Main Event забрав хорват Іван "zufo16" Зуфіч. Він поповнив банкрол на 843 460 доларів, отримавши на додаток пакет на WSOP Europe.

До речі, Кравчук є досить відомим стрімером, тому за всіма перипетіями турніру спостерігало майже 1500 глядачів.

Крім подвигів в інтернет-баталіях, Олексій демонструє неабиякі таланти і в інших покерних сферах. Він брав участь у живих серіях за кордоном та в Україні, зокрема в серії PokerMatch UA Millions у Києві. А ще Олексій робить цікаві відео-інтерв’ю з відомими покеристами.