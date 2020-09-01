Двукратный чемпион мира в составе сборной Украины обогатился на 50 тысяч долларов
Андрей Любовецкий оформил восьмое попадание украинских покеристов на финальные столы нынешней Мировой серии покера (WSOP).
Успех Андрея вряд ли можно назвать сюрпризом, так как он уже давно демонстрирует высокий уровень. В частности, Андрей – двукратный чемпион мира по матч-покеру в составе сборной Украины.
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Кроме того, этим летом он оформил несколько заметных успехов в престижных онлайн-турнирах, да и на WSOP Online уже 5 раз попадал в призы в турнирах по Холдему и Омахе.
В итоге пробиться за "финалку" удалось в турбо-турнире по Безлимитному Холдему, с бай-ином 1 000 долларов. Когда в игре оставалось всего 6 покеристов из 1910 зарегистрированных, у украинца был самый короткий стек.
С малого блайнда Андрей выставился с Q8 и получил колл от будущего чемпиона Аднана Хачалоглу, который показал KJ. Борд принес Аднану фулл-хаус и заставил Любовецкого проститься с мечтами о браслете. Достойным вознаграждением за старания для Андрея, впрочем, стали 54 714 долларов призовых.