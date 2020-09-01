Андрей Любовецкий оформил восьмое попадание украинских покеристов на финальные столы нынешней Мировой серии покера (WSOP).

Успех Андрея вряд ли можно назвать сюрпризом, так как он уже давно демонстрирует высокий уровень. В частности, Андрей – двукратный чемпион мира по матч-покеру в составе сборной Украины.

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Кроме того, этим летом он оформил несколько заметных успехов в престижных онлайн-турнирах, да и на WSOP Online уже 5 раз попадал в призы в турнирах по Холдему и Омахе.

В итоге пробиться за "финалку" удалось в турбо-турнире по Безлимитному Холдему, с бай-ином 1 000 долларов. Когда в игре оставалось всего 6 покеристов из 1910 зарегистрированных, у украинца был самый короткий стек.

С малого блайнда Андрей выставился с Q8 и получил колл от будущего чемпиона Аднана Хачалоглу, который показал KJ. Борд принес Аднану фулл-хаус и заставил Любовецкого проститься с мечтами о браслете. Достойным вознаграждением за старания для Андрея, впрочем, стали 54 714 долларов призовых.