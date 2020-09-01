Покерный мир держит кулаки за легенду игры
Один из самых уважаемых представителей покера Майк Секстон тяжело заболел. Тревожная новость, которой поделился друг американца Алан "Dink" Денкенсон, изрядно взволновала покерную общественность.
Майк Секстон в покере более 40 лет. Он примерил свой первый браслет WSOP еще в 1989 году и активно играет в офлайне до наших дней. В послужном списке легенды немало побед и более 6,7 миллиона долларов призовых.
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Помимо успешной карьеры непосредственно в игре, Секстон достиг высот как покерный комментатор, писатель и даже промоутер. Как говорят об американце коллеги: "Это человек, который открыл миру покер".
Конкретики относительно состояния здоровья Майка Секстона нет. Точно известно одно – новость не останется без внимания покерного комьюнити. В соцсетях 72-летней легенде желают скорейшего выздоровления и возвращения в любимую игру.