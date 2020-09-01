Один из самых уважаемых представителей покера Майк Секстон тяжело заболел. Тревожная новость, которой поделился друг американца Алан "Dink" Денкенсон, изрядно взволновала покерную общественность.

Майк Секстон в покере более 40 лет. Он примерил свой первый браслет WSOP еще в 1989 году и активно играет в офлайне до наших дней. В послужном списке легенды немало побед и более 6,7 миллиона долларов призовых.

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Помимо успешной карьеры непосредственно в игре, Секстон достиг высот как покерный комментатор, писатель и даже промоутер. Как говорят об американце коллеги: "Это человек, который открыл миру покер".

Конкретики относительно состояния здоровья Майка Секстона нет. Точно известно одно – новость не останется без внимания покерного комьюнити. В соцсетях 72-летней легенде желают скорейшего выздоровления и возвращения в любимую игру.