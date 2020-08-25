Комьюнити всколыхнула весть о пропаже канадского профессионала Брэда Бута, который отправился в поход еще 13 июля.

Брэд Бут является примером блестящего покериста, который связался с мошенниками и тем самым уничтожил свою карьеру.

43-летний канадец сделал себе имя, став одним из лучших игроков страны, прежде чем переехал в Вегас, где подтвердил свою высокую квалификацию. Он играл с самыми известными профессионалами, участвовал в шоу High Stakes Poker, и получал спонсорскую поддержку от крупнейших покерных брендов.

Казалось, кто-кто, а Брэд уж точно сможет завоевать место на покерном Олимпе. Но все изменилось в одну секунду.

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Сначала игрок пострадал из-за скандала с печально известным покерным сайтом UltimateBet, представителей которого обвиняли в нечестной игре. Эта история обошлась канадцу в два миллиона долларов. Через некоторое время, после неудачного периода в карьере, Бут понял, что достиг дна, потеряв в сумме более 5,5 миллионов долларов…

И вот бывший звездный игрок решил взять паузу и сходить в поход, о чем рассказал своему соседу по комнате.

Последний раз Бута видели 13 июля 2020 года, когда он покидал курорт Grand Sierra на серебристом грузовике Toyota Tacoma. После этого он не выходил на связь.

По некоторым версиям, канадец мог стать жертвой преступления, хотя его друзья все же надеются на счастливое окончание этой истории.