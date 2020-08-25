Ком'юніті сколихнула звістка про зникнення канадського професіонала Бреда Бута, який вирушив у похід ще 13 липня.

Бред Бут є прикладом блискучого покериста, який зв'язався з шахраями і тим самим знищив свою кар'єру.

43-річний канадець зробив собі ім'я, ставши одним із найкращих гравців країни, перш ніж переїхав у Вегас, де підтвердив свою високу кваліфікацію. Він грав із найвідомішими професіоналами, брав участь у шоу High Stakes Poker, і отримував спонсорську підтримку від найбільших покерних брендів.

Здавалося, хто-хто, а Бред вже точно зможе завоювати місце на покерному Олімпі. Але все змінилося в одну секунду.

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Спочатку гравець постраждав через скандал із раніше відомим покерним сайтом UltimateBet, представників якого звинувачували в нечесній грі. Ця історія обійшлася канадцеві в два мільйони доларів. Через деякий час, після невдалого періоду в кар'єрі, Бут зрозумів, що досяг дна, втративши в сумі понад 5,5 мільйонів доларів…

І ось колишній зірковий гравець вирішив взяти паузу та сходити в похід, про що розповів своєму сусідові по кімнаті.

Востаннє Бута бачили 13 липня 2020 року, коли він залишав курорт Grand Sierra на сріблястій вантажівці Toyota Tacoma. Після цього він не виходив на зв'язок.

За деякими версіями, канадець міг стати жертвою злочину, хоча його друзі все ж таки сподіваються на щасливе закінчення цієї історії.