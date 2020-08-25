Зірковий покерист Патрік Леонард, якого небезпідставно вважають одним із найкращих онлайн-гравців у історії, вирішив опанувати нову справу.

Нещодавно Леонард несподівано заявив про те, що покидає компанію, яку він же і заснував 7 років тому – bitBstaking. Дітище Патріка – це поєднання бекінгового фонду та тренерської школи для покеристів. Леонард більше не займатиметься справами bitBstaking безпосередньо, утім запевнив, що з радістю допоможе своїм колишнім партнерам, при потребі.

А от час, що звільнився у його розпорядку дня Патрік тепер витрачатиме на управління футбольним клубом! Він заснував клуб "Ньюкасл Індепендент" і нещодавно презентував його логотип:

Клуб Леонарда стартує у найнижчому дивізіоні англійської футбольної ієрархії, утім плани у покериста максимально амбітні. Що, зрештою, й не дивно для чоловіка, який лише в покерних онлайн-турнірах виграв майже 12 мільйонів доларів! Крім того, у Патріка є хороший приклад.



Тоні Блум (праворуч) – власника "Брайтона"

Тоні Блум – теж професійний покерист та бізнесмен. У 2009 році він придбав "Брайтон" та буквально підійняв з колін клуб, який був близьким до втрати професійного статусу. Під керівництвом Блума "Брайтон" переїхав на новий стадіон, повернувся у еліту англійського футболу та уже четвертий сезон поспіль розпочинатиме у Прем’єр-Лізі.