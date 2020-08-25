Звездный покерист Патрик Леонард, которого небезосновательно считают одним из лучших онлайн-игроков в истории, решил освоить новое дело.

Недавно Леонард неожиданно заявил о том, что покидает компанию, которую он же и основал 7 лет назад – bitBstaking. Детище Патрика – это сочетание бэкингового фонда и тренерской школы для покеристов. Леонард больше не будет заниматься делами bitBstaking напрямую, впрочем заверил, что с радостью поможет своим бывшим партнерам, при необходимости.

А вот освободившееся дня время Патрик теперь будет тратить на управление футбольным клубом! Он основал клуб "Ньюкасл Индепендент" и недавно презентовал его логотип:

Клуб Леонарда стартует в самом низком дивизионе английской футбольной иерархии, впрочем планы у покериста максимально амбициозные. Что, в конце концов, и неудивительно для мужчины, который только в покерных онлайн-турнирах выиграл почти 12 миллионов долларов! Кроме того, у Патрика есть хороший пример.



Тони Блум (справа) – владелец "Брайтона"

Тони Блум – тоже профессиональный покерист и бизнесмен. В 2009 году он приобрел "Брайтон" и буквально поднял с колен клуб, который был близок к потере профессионального статуса. Под руководством Блума "Брайтон" переехал на новый стадион, вернулся в элиту английского футбола и уже четвертый сезон подряд будет начинать в Премьер-Лиге.