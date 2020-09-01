Один із найшановніших представників покеру Майк Секстон важко захворів. Тривожна новина, якою поділився друг американця Алан "Dink" Денкенсон, неабияк схвилювала покерну громадськість.

Майк Секстон у покері більше 40 років. Він приміряв свій перший браслет WSOP ще у 1989 році і активно грає в офлайні до наших днів. У послужному списку легенди чимало перемог і понад 6,7 мільйона доларів призових.

Читайте також: Відомий канадський покерист зник безвісти

Крім успішної кар’єри безпосередньо у грі, Секстон досяг висот як покерний коментатор, письменник і навіть промоутер. Як кажуть про американця колеги: "Це людина, яка відкрила світу покер".

Конкретики щодо стану здоров’я Майка Секстона немає. Точно відомо одне – новина не залишиться поза увагою покерного ком’юніті. У соцмережах 72-річній легенді бажають швидкого одужання і повернення в улюблену гру.