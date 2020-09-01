Покерний світ тримає кулаки за легенду гри
Один із найшановніших представників покеру Майк Секстон важко захворів. Тривожна новина, якою поділився друг американця Алан "Dink" Денкенсон, неабияк схвилювала покерну громадськість.
Майк Секстон у покері більше 40 років. Він приміряв свій перший браслет WSOP ще у 1989 році і активно грає в офлайні до наших днів. У послужному списку легенди чимало перемог і понад 6,7 мільйона доларів призових.
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Крім успішної кар’єри безпосередньо у грі, Секстон досяг висот як покерний коментатор, письменник і навіть промоутер. Як кажуть про американця колеги: "Це людина, яка відкрила світу покер".
Конкретики щодо стану здоров’я Майка Секстона немає. Точно відомо одне – новина не залишиться поза увагою покерного ком’юніті. У соцмережах 72-річній легенді бажають швидкого одужання і повернення в улюблену гру.