Андрій Любовецький оформив восьме потрапляння українських покеристів на фінальні столи цьогорічної Світової серії покеру (WSOP).

Успіх Андрія навряд чи можна назвати сюрпризом, адже він уже давно демонструє високий рівень. Зокрема, Андрій – дворазовий чемпіон світу із матч-покеру у складі збірної України.

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Поза тим, цього літа він оформив кілька помітних успіхів у престижних онлайн-турнірах, та й на WSOP Online уже 5 разів потрапляв у призи в турнірах і з Холдему, і з Омахи.

Врешті пробитися за "фіналку" вдалося в турбо-турнірі із Безлімітного Холдему, з бай-іном 1 000 доларів. Коли у грі залишалося лише 6 покеристів із 1910 зареєстрованих, в українця був найкоротший стек.

З малого блайнда Андрій виставився із Q8 та отримав кол від майбутнього чемпіона Аднана "Bolazar" Хачалоглу, який показав KJ. Борд приніс Аднану фул-хауз і змусив Любовецького попрощатися з мріями про браслет. Гідною винагородою за старання, для Андрія утім стали 54 714 доларів призових.