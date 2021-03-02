Один из самых успешных украинских онлайн-покеристов Андрей Новак добился очередного заметного успеха за виртуальными столами.

Андрей стал триумфатором престижного турнира The High Roller Big Game с бай-ином 2600 долларов. Соревнования собрали 150 входов и чтобы определить лучшего игрокам понадобилось почти 8 часов.

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Звездным участником финального стола стал Джейсон Кун, который входит в десятку самых успешных турнирных игроков в истории. Американец выиграл более 30 млн долларов только в турнирах! На этот раз, впрочем, ему не удалось существенно пополнить собственный банкролл. Джейсон первым покинул финалку со скромным для себя достижением в 11 тысяч долларов.

Лучше всех проявить себя удалось представителям восточной Европы, которые заняли четыре высшие ступеньки турнира. Четвертым финишировал россиянин Арсений Малинов с призом в 31 тысячу долларов. На 13 тысяч больше заработал польско-белорусский хайроллер Виктор "limitless" Малиновский, который успевает играть турниры, несмотря на участие в хедз-ап битве со "stefan1222" и предстоящий матч с Федором Хольцом.

В конечном итоге в хедз-апе сошлись россиянин Виктор Устимов и украинец Андрей Новак. Большую часть призового фонда соперники решили поделить, но победа в дуэли, а с ней первое место и 73 тысячи долларов достались Андрею Новаку.