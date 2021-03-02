Один із найуспішніших українських покеристів в онлайні Андрій Новак добився чергового помітного успіху за віртуальними столами.

Андрій став тріумфатором престижного турніру The High Roller Big Game з бай-іном 2 600 доларів. Змагання зібрали 150 входів і щоб визначити найкращого гравцям знадобилося майже 8 годин.

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Найзірковішим учасником фінального столу став Джейсон Кун, який входить до десятки найуспішніших турнірних гравців у історії. Американець за кар’єру лише в живих турнірах виграв понад 30 млн доларів! Цього разу утім, йому не вдалося суттєво поповнити власний банкрол. Джейсон першим покинув фіналку зі скромним для себе доробком в 11 тисяч доларів.

Найкраще ж проявити себе вдалося представникам східної Європи, які зайняли чотири найвищі сходинки турніру. Четвертим фінішував росіянин Арсеній Малінов із призом в 31 тисячу доларів. На 13 тисяч більше заробив польсько-білоруський хайролер Віктор "limitless" Маліновський, який встигає грати турніри, попри участь в хедз-ап битві з "stefan1222" і майбутній матч з Федором Хольцем.

Врешті у хедз-апі зійшлися росіянин Віктор Устімов та українець Андрій Новак. Більшість призового фонду суперники вирішили поділити, утім перемога в дуелі, а з нею перше місце та 73 тисячі доларів дісталися Андрію Новаку.