Схоже, доки великі турніри не зможуть повноцінно відновити свою роботу головною розвагою для зірок покеру залишатимуться хедз-ап протистояння.

Челендж Філа Гальфонда і, особливо, матч між Дагом Полком та Даніелем Негреану запустили справжній мейнстрім у світі покеру з високими ставками.

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В авангарді цього процесу, зокрема, Віктор "limitless" Маліновський. Зараз він не надто успішно протистоїть Стефану "stefan11222" Буракову, якому програє уже кілька сотень тисяч доларів. Це утім жодним чином не впливає на упевненість Віктора у власних силах. Не перериваючи дуелі зі Стефаном, Маліновський уже рветься в бій проти іншого хайролера Федора Хольца. Німець нещодавно кинув виклик limitless і той не забарився його прийняти:

Ей, Федор, я тут сиджу день і ніч, чекаю тебе. Ти ж знаєш де мене шукати. Чого ти тільки базікаєш? Бери своїх найкращих учнів і я буду катати одночасно проти вас трьох за двома столами з кожним, скільки завгодно роздач. Ти тільки розкидуєшся словами. Будь обачним зі своїми бажаннями. Я тут, чекаю в будь-який час. Просто приєднуйся. Напиши мені і будемо грати.

Що ж, самовпевненості Віктору, як завжди, не займати. А от чи втілиться вона в успішний результат дізнаємося зовсім скоро. Поєдинок Маліновського з Хольцом стартує уже 5 березня. Федор, до слова, уже розпочав підготовку до дуелі, нехай і не зовсім звичну. Німець зараз активно грає у шахи і стрімить свої поєдинки, тож спостерігати за його успіхами і в цій інтелектуальній грі може кожен охочий.