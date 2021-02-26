Американський регуляр, який славиться своїм божевільними рішеннями за покерним столом, захопив лідерство в черговому сезоні телешоу "High Stakes Poker". За підсумками 11 епізоду Том Дван накопичив у стеку уже 723 тисячі доларів.

Для початку Дван розігрівся, забравши непоганий банк із рукою J-5 бубни. У його опонента – Лаза Ернандеса, натомість, була преміальна рука – A-K. На дошці J-2-9-4-4 Дван заколов усі три вулиці зі справжнім "сміттям" і зірвав куш – 162 000 доларів.

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Роздача за участі Тома Двана і Лаза Ернандеса. Фото: pokernews.com

Маргінальні руки продовжили приносити дивіденди шаленому Тому Двану. В три-бет поті американець повірив у с’ютові 9-7 і був винагороджений за сміливість. Дван поцілив у флеш-дро на флопі і не збирався відступати в дуелі із Джейком Деніелсом. Останній наполегливо вибивав Тома із туз хай, але Дван на рівері таки довершив свою комбінацію. Черговий солідний банк – 349 000 доларів – поїхав на бокс Тома Двана.



Роздача за участі Джейсона Куна та Джейка Деніелса. Фото: pokernews.com

Найбільший банк вечора, утім, обійшовся без головного героя за столом. Джейсон Кун та Джейк Деніелс, озброївшись відповідно кишеньковим QQ і KK, розкачали пот до 425 тисяч доларів. Деніелс уже на флопі зібрав сет королів, але Кун не поспішав здаватись. У підсумку, після довгих роздумів, Джейсон таки відважився на кол, позбувшись серйозної частини стеку.