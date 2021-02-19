Покерні товстосуми продовжують ризикувати серйозними грошима, аби подарувати видовище глядачам легендарного шоу "High Stakes Poker". Впродовж десятого епізоду в один момент за столом сконцентрувалось більше 2 мільйонів доларів.

Одним із головних творців екшену на шоу, традиційно, виступає Том Дван. Сталого прибутку, щоправда, агресивна гра американцю не приносить. В одній із роздач "durrrr" повірив у різномасті 7-5 і добряче "підігрів" бізнесмена Чамата Паліхапітію. На флопі 5-10-9 Дван отримав нижню пару, а його опонент – сет 9. Терном вийшла ще одна 9, але і це не зупинило Тома. Зрештою, Паліхапітія отримав дивіденди від солідного велью-бета на рівері. Дван проплатив ставку і програв банк у 246 000 доларів.



Роздача за участю Тома Двана і Чамата Паліхапітії. Фото: pokernews

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Локальну невдачу Тому Двану частково компенсували кишенькові тузи. В поті, де його опонентом виступив Брендон Адамс, Том отримав проплату на 2 вулицях (суперник із с’ютовими А-К потягнувся на терні за натсовим флеш-дро). Бланк на рівері, утім, убив в роздачі екшен, але 131 200 доларів стала непоганим результатом для Тома Двана. Ігрову сесію "durrrr" завершив із стеком – 419 400 доларів. Майже у два з половиною рази менше фішок у Філа Хельмута, якому не вдається перемагати навіть із преміальними руками.



Роздача за участю Тома Двана і Брендона Адамса. Фото: pokernews

Яскравий приклад – роздача, у якій Poker Brat пішов у бій із кишеньковими валетами проти A-9 пік Джеймса Борда. Флоп К-10-К "веселка" спонукав суперників збавити оберти. Утім, туз на терні таки змусив Хельмута витратитись. На щастя для Філа, Джеймс прочекав рівер, і під акомпанемент класичного бурмотіння Хельмута забрав банк у 58 400 доларів. Ще один Філ – Айві – до кінця епізоду не досидів. Зірковий американець скешувався і звільнив місце для Джейсона Куна, який вступив у гру із 500 000 доларів.



Роздача за участю Філа Хельмута і Джеймса Борда. Фото: pokernews