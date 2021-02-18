Що може бути гіршим у покері, аніж брутальний бед-біт, коли твоя, здавалось, непереможна комбінація дивом капітулює перед абсолютним натсом. Для гравців в онлайн-кеш в таких випадках передбачена солідна компенсація, але лише коли виконані всі умови для її отримання.

Нещодавно в провідному українському покер-румі PokerMatch зафіксували рекордний бед-біт джекпот, який миттєво збагатив покеристів майже на 3,9 мільйонів гривень. Через кілька днів ще кілька сотень тисяч буквально зіскочили із гачка.

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Гравець із ніком "dreamer", озброївшись с’ютовими 7-9, упіймав стріт-флеш на терні. Його опонент "one3211" із кишеньковими A-K тієї ж, трефової масті, на ту мить уже зібрав натсовий флеш. Дама трефи на рівері вивела останнього у лідери – "one3211" довершив найсильнішу покерну комбінацію роял-флеш. Утім, крутий бед-біт, учасники якого могли претендувати на суттєві виплати, не увінчався для обох успіхом.



Скрін роздачі на PokerMatch. Фото: ТГ Канал "Директор покеру"

Річ у тім, що згідно із правилами PokerMatch, бед-бід джекпот в Холдемі вступає в силу лише тоді, коли у формуванні комбінації беруть обидві карти з руки. А власник стріт-флеша "dreamer" на заключній вулиці отримав підсилення комбінації – від 8 до Q, а відтак кишенькова 7 трефи уже втратила свою актуальність. PokerMatch, утім, не залишив гравців без утішного призу, нагородивши обох квитками на грандіозний турнір "Mega KO", який стартує уже в найближчу суботу.