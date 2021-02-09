У провідному українському румі PokerMatch гравець під ніком barathrum15 заробив 1 500 000 гривень за одну роздачу!

Більше того саму роздачу щасливець програв. Заробити ж вражаючу суму вдалося завдяки бед-біт-джекпоту. Рекордний в історії України джекпот (понад 3 850 000 гривень) впав сьогодні об 11:46 за Києвом.

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Учасниками фантастичної роздачі стали гравці barathrum15 і gentos75, схрестивши шпаги за буст-столом Холдему на ліміті 10/20 гривень. Суперники пішли в ол-ін з парою валетів та тузами на руках, і barathrum15 примудрився впіймати каре з флопу! Здавалося б, що може статися з такою комбінацією? Але терн і рівер повністю зламали його переможні плани, gentos75 зміг витягти потрібні аути й зібрав каре тузів! Та цей програш приніс barathrum15 набагато більше ніж дала б перемога.

Програвши роздачу, він умить збільшив банкрол на 1 585 690 гривень, а gentos75 отримав 906 108 гривень!

Свідки цієї історичної події теж не залишилися без призу. Гравці pam1k та filimon77924, що знаходилися за цим столом, отримали по 226 527 гривень, а 252 гравці, які знаходилися у грі за іншими джекпот-столами з Холдему, збагатилися на 1 797 гривень кожен!

Повторити щось подібне має шанс кожен гравець на PokerMatch, адже бед-біт-джекпот нікуди не зникає:

Умови розіграшу бед-біт-джекпоту в Холдемі.

Умови розіграшу бед-біт-джекпоту в Омасі.