В найбільшому українському румі PokerMatch незабаром стартує нова крута акція для кеш-гравців.

Із 29 січня до 14 лютого усі покеристи зможуть поповнювати власний банкрол у акції "Козирні пари", максимальний приз у якій може сягнути 100 000 гривень!

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При цьому, стати учасником акції дуже просто. Потрібно лише грати на PokerMatch за бустовими кеш-столами Холдему на лімітах від 1/2 гривні й вище та збирати комбінації з кишеньковою парою дня. Новий день — нова пара й нові шанси отримати подарунок.

Список кишенькових пар дня по датах:

Щоб гарантовано отримати приз, вам потрібно зіграти роздачу з парою дня та дійти в ній, як мінімум, до флопу.

Після завершення роздачі вам на рахунок миттєво впаде "Козирна карта", за допомогою якої ви зможете отримати подарунок. Мінімальний приз 1 гривня, а максимальний — 100 000 грн. Виграли ви роздачу чи програли — значення не має.

Чим вищою буде зібрана вами комбінація, то більша ймовірність того, що ви отримаєте вагоміший приз.

Козирну карту потрібно активувати в розділі "Мої бонуси" в ігровому клієнті протягом 48 годин із моменту нарахування. Решту деталей акції можна знайти на офіційному сайті PokerMatch.