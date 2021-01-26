В крупнейшем украинском руме PokerMatch вскоре стартует новая крутая акция для кэш-игроков.

С 29 января по 14 февраля все покеристы смогут пополнить банкролл с помощью акции "Козырные пары", максимальный приз которой может достичь 100 000 гривен!

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При этом стать участником акции очень просто. Нужно только играть на PokerMatch за бустовыми кэш-столами Холдема на лимитах от 1/2 гривны и выше и собирать комбинации с карманными парами дня. Новый день – новая пара и новые шансы получить подарок.

Список карманных пар дня по датам:

Чтобы гарантированно получить приз, вам нужно сыграть раздачу с парой дня и дойти в ней как минимум до флопа.

После завершения раздачи на ваш счет мгновенно упадет "Козырная карта", с помощью которой вы сможете получить подарок. Минимальный приз – 1 гривна, а максимальный – 100 000 грн. Выиграли вы раздачу или проиграли — значения не имеет.

Чем выше будет собранная вами комбинация, тем больше вероятность того, что вы получите более весомый приз.

Козырную карту нужно активировать в разделе "Мои бонусы" в игровом клиенте в течение 48 часов с момента начисления. Остальные детали акции можно найти на официальном сайте PokerMatch.