В крупнейшем украинском руме PokerMatch завершилась масштабная Lockdown Series. В рамках серии определили 52 чемпионов в самых разных турнирах и разыграли более 17 000 000 гривен призовых, которые разделили между собой тысячи призеров!

Серия длилась целых 17 дней, в течение которых состоялись более 60 турниров. Соревнования собрали в общей сложности 50 033 входа. 6 794 игрока попали в зону выплат, а чемпионские трофеи достанутся 52 покеристам.

Безапелляционно, лучшим игроком Lockdown Series стал стример PokerMatch Влад "betman95". Набрав фантастическую форму, Влад выиграл в общей сложности 6 трофеев, при этом 2 из них – в последний день серии! Сначала он завоевал медаль в турнире по PLO6, а впоследствии поставил жирную точку в Lockdown Series, выиграв и ключевые соревнования серии – Main Event PKO.



betman95

Мейн по Холдему, который проходил в формате прогрессивного нокаута, собрал 2 969 входов, а призовой фонд составил впечатляющие 1 993 950 гривен. Несмотря на такое количество соперников, betman95 сумел прорваться на верхушку пьедестала, завоевать свой шестой трофей и в очередной раз доказать, что именно навыки играют в покере важнейшую роль.

Кроме Влада, еще 5 спортсменов (totta, jagazzz25, realrocknrolla, titamir, fastdecision) смогли завоевать по несколько трофеев. А вот самым стабильным игроком стал kokitch88. Ему удалось 124 раза пробиться в призы турниров Lockdown Series!

Упомянутый totta стал лучшим игроком в Китайский покер, заработав почти 200 тысяч гривен. В Холдеме и Омахе, как вы догадываетесь, равных не было betman95. Влад выиграл в общем 596 103 гривны! Он же стал и победителем акции "Lockdown Series Турниромания", за что получил еще 50 000 гривен.

В целом же в зону выплат "Турниромании" попали топ-40 покеристов, каждый из которых получил на свой счет минимум 1 250 гривен.