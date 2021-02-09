В ведущем украинском руме PokerMatch игрок под ником barathrum15 заработал 1 500 000 гривен за одну раздачу!

Более того, саму раздачу счастливец проиграл. Заработать же впечатляющую сумму удалось благодаря бэд-бит-джекпоту. Рекордный в истории Украины джекпот (более 3 850 000 гривен) был сорван сегодня в 11:46 по Киеву.

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Участниками фантастической раздачи стали игроки barathrum15 и gentos75, скрестив шпаги за буст-столом Холдема на лимите 10/20 гривен. Соперники ушли в олл-ин с парой валетов и тузами на руках, и barathrum15 умудрился поймать каре с флопа! Казалось бы, что может произойти с такой комбинацией? Но терн и ривер полностью сломали его победные планы, gentos75 смог извлечь нужные ауты и собрал каре тузов! Но этот проигрыш принес barathrum15 гораздо больше чем дала бы победа.

Проиграв раздачу, он мгновенно увеличил банкролл на 1 585 690 гривен, а gentos75 получил 906 108 гривен!

Свидетели этого исторического события тоже не остались без приза. Игроки pam1k и filimon77924, находившиеся за этим столом, получили по 226 527 гривен, а 252 игрока, которые находились в игре за другими джекпот-столами по холдему, обогатились на 1 797 гривен каждый!

Повторить нечто подобное имеет шанс каждый игрок на PokerMatch, ведь бэд-бит-джекпот никуда не исчезает:

Условия розыгрыша бэд-бит-джекпота в Холдеме.

Условия розыгрыша бэд-бит-джекпота в Омахе.