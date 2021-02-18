PokerMatch дає шанс заробити сотні тисяч гривень в протистоянні з найкращим покеристом України
Лише змагаючись з найкращими, можна удосконалюватися самому. Найбільший український рум PokerMatch дає таку можливість усім своїм гравцям.
Джерело:PokerMatch
Уже найближчої суботи, 20 лютого кожен клієнт PokerMatch має шанс зіграти із володарем браслету WSOP, найуспішнішим українським покеристом Євгеном Качаловим.
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З 14:00 і до 17:00 амбасадор PokerMatch гратиме турніри у форматі Windfall із бай-іном 100 гривень. Головна фішка таких змагань – можливість зірвати величезний джекпот. Його загальна сума на PokerMatch уже перевалила за 3 400 000 гривень! Тож, окрім можливості помірятися силами із Євгеном Качаловим, у кожного гравця буде шанс розбагатіти, буквально, за кілька хвилин!
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