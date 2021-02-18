Лишь соревнуясь с лучшими, можно совершенствоваться самому. Крупнейший украинский рум PokerMatch дает такую возможность всем своим игрокам.

Уже в ближайшую субботу, 20 февраля каждый клиент PokerMatch имеет шанс сыграть с обладателем браслета WSOP, самым успешным украинским покеристом Евгением Качаловым.

Читайте также: Как получить бонус при регистрации в PokerMatch и какой выбрать: полезные советы

С 14:00 и до 17:00 амбассадор PokerMatch будет играть турниры в формате Windfall с бай-ином 100 гривен. Главная фишка таких соревнований – возможность сорвать огромный джекпот. Его общая сумма на PokerMatch уже перевалила за 3 400 000 гривен! Поэтому, кроме возможности помериться силами с Евгением Качаловым, у каждого игрока будет шанс разбогатеть буквально за несколько минут!