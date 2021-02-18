Что может быть хуже в покере, чем брутальный бэд-бит, когда твоя, казалось, непобедимая комбинация чудом капитулирует перед абсолютным натсом. Для игроков в онлайн-кэш в таких случаях предусмотрена солидная компенсация, но лишь когда выполнены все условия для ее получения.

Недавно в ведущем украинском покер-руме PokerMatch зафиксировали рекордный бэд-бит джекпот, который мгновенно обогатил покеристов почти на 3,9 миллиона гривен. Через несколько дней еще несколько сотен тысяч буквально соскочили с крючка.

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Игрок с ником "dreamer", вооружившись сьютовыми 7-9, поймал стрит-флеш на терне. Его оппонент "one3211" с карманными A-K той же трефовой масти на тот миг уже собрал натсовый флеш. Дама трефы на ривере вывела последнего в лидеры – "one3211" довершил сильнейшую покерную комбинацию роял-флеш. Впрочем, крутой бэд-бит, участники которого могли претендовать на существенные выплаты, не увенчался для обоих успехом.



Скрин раздачи на PokerMatch. Фото: ТГ канал "Директор покера"

Дело в том, что согласно правилам PokerMatch, бэд-бид джекпот в Холдеме вступает в силу лишь тогда, когда в формировании комбинации берут обе карты с руки. А владелец стрит-флэша "dreamer" на заключительной улице получил усиление комбинации – от 8 до Q, а затем карманная 7 трефы уже потеряла свою актуальность. PokerMatch, впрочем, не оставил игроков без утешительного приза, наградив обоих билетами на грандиозный турнир "Mega KO", который стартует уже в ближайшую субботу.