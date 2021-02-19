Покерные толстосумы продолжают рисковать серьёзными деньгами, чтобы подарить зрелище зрителям легендарного шоу "High Stakes Poker". В течение десятого эпизода в один момент за столом сконцентрировалось больше 2 миллионов долларов.

Одним из главных создателей экшена на шоу, традиционно, выступает Том Дван. Устойчивой прибыли, правда, агрессивная игра американцу не приносит. В одной из раздач "durrrr" поверил в разномастные 7-5 и хорошенько "подогрел" бизнесмена Чамата Палихапитию. На флопе 5-10-9 Дван получил нижнюю пару, а его оппонент – сет 9. Тёрном вышла еще одна 9, но и это не остановило Тома. В конце концов, Палихапития получил дивиденды от солидного велью-бета на ривере. Дван проплатил ставку и проиграл банк в 246 000 долларов.



Раздача с участием Тома Двана и Чамата Палихапитии. Фото: pokernews

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Локальную неудачу Тому Двану частично компенсировали карманные тузы. В поте, где его оппонентом выступил Брэндон Адамс, Том получил проплату на 2 улицах (соперник со сьютовыми А-К потянулся на тёрне за натсовым флеш-дро). Бланк на ривере, впрочем, убил в раздаче экшен, но 131 200 долларов стали неплохим результатом для Тома Двана. Игровую сессию "durrrr" завершил со стеком – 419 400 долларов. Почти в два с половиной раза меньше фишек у Фила Хельмута, которому не удается побеждать даже с премиальными руками.



Раздача с участием Тома Двана и Брэндона Адамса. Фото: pokernews

Яркий пример – раздача, в которой Poker Brat пошел в бой с карманными валетами против A-9 пик Джеймса Борда. Флоп К-10-К "радуга" побудил соперников сбавить обороты. Впрочем, туз на тёрне всё-таки заставил Хельмута потратиться. К счастью для Фила, Джеймс прочекал ривер, и под аккомпанемент классического бормотания Хельмута забрал банк в 58 400 долларов. Еще один Фил – Айви – до конца эпизода не досидел. Звёздный американец скешился и освободил место для Джейсона Куна, который вступил в игру с 500 000 долларов.



Раздача с участием Фила Хельмута и Джеймса Борда. Фото: pokernews