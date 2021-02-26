Американский регуляр, который славится своими безумными решениями за покерным столом, захватил лидерство в очередном сезоне телешоу "High Stakes Poker". По итогам 11 эпизода Том Дван накопил в стеке уже 723 тысячи долларов.

Для начала Том разогрелся, забрав неплохой банк с рукой J-5 бубен. У его оппонента – Лаза Эрнандеса, зато была премиальная рука – A-K. На доске J-2-9-4-4 Дван коллировал все три улицы с настоящим префлоп-"мусором" и сорвал куш – 162 тысячи долларов.

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Раздача с участием Тома Двана и Лаза Эрнандеса. Фото: pokernews.com

Продолжение игры с маргинальными руками продолжало приносить дивиденды бешеному Тому Двану. В трибет поте американец поверил в одномастные 9-7 и был вознагражден за смелость. Дван попал в флеш-дро на флопе и не собирался отступать в дуэли с Джейком Дениэлсом. Последний настойчиво выбивал Тома с туз хай, но Дван на ривере таки довершил свою комбинацию. Очередной солидный банк – 349 тысяч долларов – поехал в бокс Тома Двана.



Раздача с участием Джейсона Куна и Джейка Дэниелса. Фото: pokernews.com

Крупнейший банк вечера, впрочем, обошелся без нашего героя. Джейсон Кун и Джейк Дэниелс, вооружившись соответственно карманными QQ и KK, раскачали пот до 425 тысяч долларов. Дэниелс уже на флопе собрал сет королей, но Кун не спешил сдаваться. В итоге, после долгих раздумий, Джейсон таки решился на колл, избавившись от серьезной части стека.