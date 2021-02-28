Похоже, пока большие турниры не смогут полноценно восстановить свою работу, главным развлечением для звезд покера будут оставаться хедз-ап противостояния.

Челлендж Фила Гальфонда и, особенно, матч между Дагом Полком и Даниэлем Негреану запустили настоящий мейнстрим в мире покера с высокими ставками.

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В авангарде этого процесса, в частности, Виктор "limitless" Малиновский, который на данный момент не слишком успешно противостоит Стефану "stefan11222" Буракову и проигрывает последнему уже несколько сотен тысяч долларов. Это, впрочем, никоим образом не влияет на уверенность Виктора в собственных силах. Не прерывая дуэли со Стефаном, Малиновский уже рвется в бой против другого хайроллера Федора Хольца. Немец недавно бросил вызов limitless и тот незамедлил его принять:

Эй, Федор, я здесь сижу день и ночь, жду тебя. Ты же знаешь где меня найти. Почему ты только болтаешь? Бери своих лучших учеников и я буду катать одновременно против вас троих за двумя столами с каждым, сколько угодно раздач. Ты только бросаешься словами. Будь осторожен со своими желаниями. Я здесь, жду в любое время. Просто присоединяйся. Напиши мне и будем играть.

Что ж, самоуверенности Виктору, как всегда, не занимать. А вот воплотится ли она в успешный результат, узнаем совсем скоро. Поединок Малиновского и Хольца стартует уже 5 марта. Федор, к слову, уже начал подготовку к дуэли, пусть и не совсем привычную. Немец сейчас активно играет в шахматы и стримит свои поединки, поэтому наблюдать за его успехами и в этой интеллектуальной игре может каждый желающий.