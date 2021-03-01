Даг Полк ніяк не може остаточно попрощатися з покером. Американець коментуватиме гучний хедз-ап поєдинок.

Нагадаємо, після тріумфу в зустрічі з Даніелем Негреану Даг вчергове анонсував, що цілковито йде з покеру.

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Але улюблена гра не відпускає Полка. Він потішив армію своїх прихильників, розповівши, що коментуватиме іншу доволі принципову дуель між Федором Хольцем і Віктором Маліновським.

Щоправда, наразі невідомо чи американець коментуватиме увесь поєдинок, чи обмежиться кількома сесіями. Перший ефір відбудеться уже 5 березня.

Цікаво, що чимало прихильників таланту Дага пропонують йому попрацювати в дуеті з Даніелем Негреану. Якщо би раптом таке об’єднання відбулося, то за коментаторами слідкувати було б не менш цікаво, ніж за гравцями.