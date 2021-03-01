Даг Полк никак не может окончательно проститься с покером. Американец будет комментировать громкий хедз-ап поединок.

Напомним, после триумфа во встрече с Даниэлем Негреану Даг в очередной раз анонсировал, что полностью уходит из покера.

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Но любимая игра не отпускает именитого покериста. Он порадовал армию своих сторонников, рассказав, что будет комментировать другую довольно принципиальную дуэль между Федором Хольцем и Виктором Малиновским.

Правда, пока неизвестно американец будет комментировать весь поединок, или ограничится несколькими сессиями. Первый эфир состоится уже 5 марта.

Интересно, что немало поклонников таланта Дага предлагают ему поработать в дуэте с Даниэлем Негреану. Если бы вдруг такое объединение произошло, то за комментаторами следить было бы не менее интересно, чем за игроками.