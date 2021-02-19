После недельной паузы профессионалы-хайроллеры Виктор "limitless" Малиновский и Стефан "Stefan11222" Бураков возобновили свое хедз-ап противостояние по Безлимитному Холдему с блайндами 50/100 долларов.

И хотя именно Малиновский был инициатором дуэли, с каждым раундом его шансы на успех представляются все менее вероятными.

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Хорошо отдохнув, соперники на этот раз выдали пока самую длинную сессию, которая длилась целых 13 часов. За это время они успели сыграть 3050 рук, а триумфатором снова стал Stefan11222. Виктору вроде и не плохо заходило – он также выиграл банк в почти 20 тысяч долларов, собрав стрит-флеш против натсового флеша у Стефана. Впрочем подобные успехи были лишь эпизодическими. Сессия завершилась с преимуществом Буракова в почти 60 тысяч долларов.

В целом же за 7 795 из 50 000 запланированных раздач Stefan11222 оторвался от limitless уже на 229 070 долларов.