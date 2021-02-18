Американский профи, владелец браслета WSOP Райан Фи в собственном Твиттере решил похвастаться новой дорогой покупкой.

Фи стал счастливым обладателем суперкара Lamborghini. Интересно, что покупка стала возможной благодаря неудаче Даниэля Негреану в хедз-апе против Дага Полка. На что Райан сам недвусмысленно и намекнул:

Проблема Lamborghini в том, что по большей части они очень дорогие... спасибо KidPoker.

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Райан дополнил изящный троллинг выбором номеров для нового авто – "TYDNEGS" (Спасибо тебе Д. Негреану). Очевидно, что Фи либо сделал серьезную ставку на победу Полка, либо купил у него долю.

Сколько именно покерист заработал на челлендже не сообщается, впрочем Lamborgini точно обошлась ему не меньше, чем в несколько сотен тысяч долларов. Вспомним, что сам Даг Полк за 25 тысяч раздач выиграл у Негреану больше 1 миллиона долларов. Кроме того, у Полка тоже было несколько больших пари на собственный успех.