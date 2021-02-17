Триумфатор недавнего WSOP ME аргентинец Дамиан Салас добился еще одного заметного покерного успеха. На этот раз за виртуальными столами.

Дамиан стал финалистом одного из крупнейших онлайн-турниров недели. Соревнования с бай-ином 10 300 долларов собрали 202 входа, которые сформировали призовой фонд более чем в 2 миллиона долларов.

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Чип-лидером финалки с большим гандикапом перед соперниками был бельгиец Берт Стевенс. Ему, впрочем, не удалось реализовать преимущество и представитель Бенилюкса завершил соревнования на седьмом месте, заработав "всего" 86 тысяч долларов.

Сразу после Стевенса покинуть финальный стол пришлось его, пожалуй, самому звездному участнику – Адриану Матеосу. Испанец, который выиграл более 20 млн долларов за карьеру, на этот раз обогатился еще на 111 тысяч. Наконец, через полчаса в игре остались только упомянутый Дамиан Салас и опытный финский профи Сэми Келопуро. В ключевой раздаче хедз-апа Салас поймал сет восьмерок, но Келопуро собрал стрит из 10-9.

Триумф принес Семи 408 тысяч долларов и эта победа становится еще более яркой если учесть, что финальный стол финн начинал только с восьмым стеком. Дамиан Салас получил 315 тысяч долларов за свое второе место.



Семи Келопуро / фото: pokernews