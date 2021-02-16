В рамках мирового покерного тура (WPT) вскоре завершится уникальный мобильный этап. Все турниры в его рамках можно сыграть только в специальном приложении для смартфонов.

Большинство соревнований уже позади, впрочем главный трофей еще ждет нового владельца. Main Event серии стартует уже 17 февраля и будет иметь три стартовых флайта. Входной билет на Главное событие будет стоить 300 долларов, а гарантированный призовой фонд составит солидные 1,5 млн долларов.

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Несмотря на то, что турнир еще даже не начался, звездный состав ему уже обеспечен. Свое участие, в частности, подтвердили владелец десяти браслетов WSOP Фил Айви и один из лучших кэш-игроков по высокими ставкам Том Дван. Более того, за столами турнира можно будет помериться силами с одним из самых ярких баскетболистов в истории этой игры Аленом Айверсоном. MVP NBA 2001 года тоже решил попробовать свои силы в покере.

К слову, за всех троих – Айви, Двана и Айверсона – организаторы турнира подготовили дополнительное баунти. За "голову" каждой из звезд можно будет получить 230 долларов.