У рамках Світового покерного туру (WPT) незабаром завершиться унікальний мобільний етап. Усі турніри в його рамках можна зіграти лише у спеціальному додатку для смартфонів.

Більшість змагань уже позаду, утім головний трофей ще чекає нового власника. Main Event серії стартує уже 17 лютого і матиме три стартові флайти. Вхідний квиток на Головну Подію коштуватиме 300 доларів, а гарантований призовий фонд складе солідні 1,5 млн доларів.

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Попри те, що турнір ще навіть не розпочався, зірковий склад йому уже забезпечений. Свою участь, зокрема, підтвердили власник десяти браслетів WSOP Філ Айві та один з найкращих кеш-гравців з високими ставками Том Дван. Більше того, за столами турніру можна буде помірятися силами з одним із найяскравіших баскетболістів у історії цієї гри Аленом Айверсоном. MVP NBA 2001 року теж вирішив спробувати свої сили у покері.

До слова, за усіх трьох – Айві, Двана та Айверсона організатори турніру підготували додаткове баунті. За "голову" кожної із зірок можна буде отримати 230 доларів.