Брати Джеймі і Метью Степлс – добре відомі персонажі в англомовній покерній тусовці. Канадські регуляри уже не перший рік стрімлять покер і зібрали чималі аудиторії на платформі Twitch.

За покерними злетами і падіннями старшого брата Джеймі Степлса слідкують 146 000 фоловерів на Twitch, молодший – Метью, наближається до позначки у 100 000 підписників. Слава і визнання до хлопців прийшли не одразу, довелось понабивати чимало гуль і набратись цінного досвіду.

Читайте також: Канадійка виграла 1,5 мільйони доларів, перегравши майже 70 тисяч суперників

Головне розпочати

Для багатьох ентузіастів професія покерного стрімера так і залишилась лише мрією через технічні проблеми. Але на цьому не варто зациклюватись, запевняють брати Степлс. Для старту стрімерської кар’єри достатньо мати посередній комп’ютер і веб-камеру. А далі усе залежатиме від вас. Якщо ви цікава особистість і вмієте продукувати добротний контент, питання якісних картинки і звуку відійде на задній план. А вже згодом, в процесі розвитку каналу, технічні прогалини можна заповнювати поступово.



Метью і Джеймі Степлс. Фото: Twitter

Стрімте багато і регулярно

Головний показник успішності стрімера – величина його аудиторії. Утім, як відомо, набагато легше назбирати підписників, аніж втримати їх. Тому цю діяльність потрібно сприймати як повноцінну роботу, яка потребує систематичності і неабиякої самовіддачі. Такий підхід допоможе вам сформувати сталу фанбазу і поступово нарощувати кількість своїх фоловерів. Ще один важливий фактор – запровадження своєрідного графіку стрімів, аби ваш глядач чекав на зустріч в конкретний день і час.

Робіть якісний контент

В наш час покерних стрімерів настільки багато, що глядача уже важко чимось здивувати. Однак, лише нестандартний підхід до справи дозволить вам складати гідну конкуренції колегам по цеху. Впродовж стріму не варто акцентувати увагу виключно на покерній складовій – грі та аналізі роздач. Будьте готові спілкуватись із чатом на різні теми і ділитись деталями особистого життя. Також не завадить організовувати для своїх підписників різноманітні цікаві акції, влаштовувати покерні челенджі, марафони, тощо. І найголовніше – не бійтесь бути у кадрі смішним і завжди залишайтесь самим собою.