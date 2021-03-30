Канадійка Ванесса Кейд стала головним покерним ньюзмерйкером останніх днів, зірвавши фантастичний куш в ювілейному Sunday Million. Спробуємо дізнатись більше про красуню, яка перетворила 215 доларів у понад 1,5 мільйони.

Ванесса Кейд познайомилась із покером більше десяти років тому, а в 2014 зробила його своєю професією. Схвалення від батьків через такий вибір дівчина, звісно ж, не отримала. Але тиждень тому змусила своїх близьких переглянути їх скептичну позицію.

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Ванесса Кейд здолала триденний покерний марафон, залишила за спиною майже 70 тисяч суперників і забрала головний приз – 1 514 920 доларів.



Ванесса Кейд. Фото: Instagram покеристки

Очевидно, що для Ванесси це найбільший виграш у покерній кар’єрі, який може суттєво змінити її життя. Канадійка, утім, не поспішає "ловити зірочку" і продовжує катати на низьких і середніх лімітах. Уже після фантастичного заносу, Кейд посіла друге місце в турнірі за 109 доларів, натякнувши, що не квапиться розбазарювати свій банкрол.



Ванесса Кейд. Фото: Instagram покеристки

А ще, завдяки неймовірному виграшу, канадійка втерла носа своїм колишнім партнерам із відомого покер-руму. Нещодавно Ванесса Кейд опинилась в епіцентрі скандалу, "кинувши виклик" королю Instagram Дену Білзеряну.



Ден Білзерян із дівчатами. Фото: Instagram покериста Ден Білзерян із дівчатами. Фото: Instagram покериста

Дівчина вкрай негативно відреагувала на отримання американцем статусу амбасадора однієї із провідних покерних платформ. Мовляв, відомий гульвіса Білзерян своєю поведінкою демонструє зневажливе ставлення до жінок, дискримінуючи, зокрема, і покеристок.



Ванесса Кейд. Фото: Assopoker Ванесса Кейд. Фото: Assopoker

Одіозний американець, зрештою, підтвердив аргументи Ванесси, обізвавши її в одному із постів повією. Нечемно повелись із дівчиною і представники покер-руму, які припинили співпрацю зі своїм багаторічним аффілейтом. Кейд без роботи довго не сиділа, ставши обличчям іншої покерної платформи, яка суттєво виграла після феєричної перемоги канадійки.



Ванесса Кейд і Майкл Лек. Фото: Instagram покеристки

Успіх Ванесси, вочевидь, зачепив і її колишнього бойфренда Майкла Лека. Американський покерист за усю свою офлайн-кар’єру виграв менше, аніж Кейд за один турнір. Не так давно – влітку минулого року – вони ще були парою, і саме Ванесса була натхненницею Майкла в боротьбі за його перший браслет WSOP.



Ванесса Кейд. Фото: Instagram покеристки

Покеристи вирішили поєднати спільний відпочинок із грою на віртуальних столах Світової серії покеру. За підтримки прекрасної леді Майкл Лек виграв турнір за 1 500 доларів (164 249 доларів за перемогу), оформивши свою найбільш престижну перемогу в кар’єрі. Утім, з огляду на соцмережі Кейд, зараз її серце вільне, але, найімовірніше, ненадовго.