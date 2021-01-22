Інтернет-захисники ймовірно найненависнішої персони покеру несподівано перестали активно нападати на ворогів американця.

У Майка Постла було багато воїнів клавіатури, які захищали його від звинувачень, але ці акаунти в Twitter мовчать уже місяцями.

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Нагадаємо, Постла звинувачують у нахабній нечесній грі під час турніру, який транслювали у прямому ефірі. Попри те, що йому вдалося вийти сухим з води, покерна спільнота не сумнівається у провині Майкла і активно його звинувачує.

З позовом до суду на цих людей у Постла якось не складається. Тепер от і в соціальних мережах американець залишився без захисту.

Більшість користувачів соціальної мережі Twitter стверджують, що Постл винен у нечесній грі. Однак було декілька акаунтів, які бурхливо захищали його. Проте останніми місяцями вони перестали нападати на опонентів Постла.

Серед них, зокрема, й Джастін Курайтіс — ймовірний співучасник Майкла. Він не публікував повідомлень з вересня минулого року.

Така ж ситуація й з більшістю інших інтернет-захисників американця.

Тому покерна спільнота підозрює, що сам Постл "обстрілював" ворогів з різних акаунтів, або принаймні платив за це спеціально навченим людям.

Чому саме образлива полеміка призупинилася невідомо. Постлу банально набридло, або ж він вирішив зупинити війну і прагне спокійно насолодитися "заробленими" грошима?!