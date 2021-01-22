Интернет-защитники вероятно самой ненавистной персоны в покере неожиданно перестали активно нападать на врагов американца.

У Майка Постла было много воинов клавиатуры, которые защищали его от обвинений, но эти аккаунты в Twitter молчат уже несколько месяцев.

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Напомним, Постла обвиняют в наглой нечестной игре во время турнира, который транслировали в прямом эфире. Несмотря на то, что ему удалось выйти сухим из воды, покерное сообщество не сомневается в вине Майкла и активно его обвиняет.

С иском в суд на этих людей у Постла что-то не складывается. Теперь вот и в социальных сетях американец остался без защиты.

Большинство пользователей социальной сети Twitter утверждают, что Постл виноват в нечестной игре. Однако было несколько аккаунтов, которые бурно защищали его и в последние месяцы они перестали нападать на оппонентов Постла.

Среди них, в частности, и Джастин Курайтис – вероятный соучастник Майкла. Он не публиковал сообщений с сентября прошлого года.

Такая же ситуация и с большинством других интернет-защитников американца.

Поэтому покерное сообщество подозревает, что сам Постл "обстреливал" врагов с разных аккаунтов, или хотя бы платил за это специально обученным людям.

Почему именно оскорбительная полемика приостановилась неизвестно. Постлу банально надоело, или же он решил остановить войну и стремится спокойно насладиться "заработанными" деньгами ?!