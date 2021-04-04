Скандал с вероятным наглым мошенничеством Майка Постла получил новый импульс. Теперь американский покерист отозвал иск против людей, которые его обвиняли.

Напомним, дело со "слишком хорошей игрой" Постла, да еще и во время турнира, который транслировали в прямом эфире, стало одним из самых скандальных в мире покера за последние годы.

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Практически все сообщество уверено, что Майк действительно играл нечестно: создавалось впечатление, что он точно знает, какая именно карта сейчас упадет на стол. Тем более, американец постоянно мерзко смеялся над соперниками.

Но правоохранители так и не смогли доказать вину Постла, он вышел сухим из воды, а его сообщника даже не уволили.

Такое решение Фемиды откровенно взбесило почти всю покерную общественность. Многие публично обвинили Майка и тот решил подать на них в суд. Общая сумма компенсации должна была составить аж 330 миллионов долларов!

Но дальше у Постла началась настоящая черная полоса: пропали его "воины клавиатуры", один за другим отказались адвокаты, поэтому покеристу пришлось самому защищать себя в суде. Несколько заседаний он "кормил" всех баснями, что вот-вот найдет себе защитника, но никто так и не хотел браться за это дело.

Поэтому, похоже, Постл все же сдался и решил отозвать иск. Вероятно, в этом длительном и грязном деле наконец поставлена ​​точка.