Уже за два дні стартує одна з головних покерних дуелей року — хедз-ап поєдинок між Дагом Полком і Даніелем Негреану.

Принципову зустріч з нетерпінням очікує велика кількість прихильників покеру. Через непрості характери американця та канадця матч був під загрозою зриву. Та врешті хлопці змогли домовитися.

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Чимало зірок гри уже давно поділилися своїми прогнозами на матч. Дехто навіть зробив сміливі ставки. Зокрема, це зробив Філ Хельмут.

Букмекери своєї думки не змінюють. Вони продовжують вважати Дага великим фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на підсумкову перемогу Полка 1.17, Негреану — аж 5.4. Ба більше, коефіцієнт на те, що американець виграє понад півмільйона доларів — 1.98, менше цієї суми — 1.86.

А от з переможцем найбільшої роздачі усе не так однозначно. Даг і тут фаворит, але маленький (1.86 на нього, 2.0 — на канадця). Схожі коефіцієнти і на переможця першої сесії.

Нагадаємо, бій року стартує четвертого листопада. Перші 200 роздач суперники зіграють наживо. Відзначимо, що букмекери пропонують широку лінію ставок на цей матч. Це зайвий раз підкреслює статус протистояння.