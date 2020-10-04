Зірки покеру Даніель Негреану і Даг Полк врешті визначилися із датою своєї довгоочікуваної дуелі. Протистояння розпочнеться уже 1 листопада.

Цей дует конфліктує кілька років і ось тут ми вже писали про деталі суперечки. Один одного вони не люблять настільки, що задля поєдинку проти Негреану Полк вирішив відновити покерну кар’єру, яку не так давно завершив.

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Якийсь час про потенційний поєдинок нічого не було чути, аж поки днями Даг не опублікував твіт, в якому обурювався, що Даніель не виходить на зв’язок. Канадець з’явився у коментарях до цього повідомлення і суперники прямо там взялися домовлятися про деталі дуелі.

Alright im sick of the run around. Does anyone know how to get in touch with @RealKidPoker so we can actually schedule this match.



He tweets at me once in awhile and then goes silent. Its been 2 months and im ready to fucking battle. Lets work out some details. — Doug Polk (@DougPolkVids) October 1, 2020

Отож матч розпочнеться 1 листопада. Негреану і Полк зіграють в онлайні 25 тисяч рук у Безлімітний Холдем з блайндами 200/400 доларів. Стартові стеки будуть по 40 тисяч доларів. Змагатимуться одночасно за двома столами. На половині дистанції (12 500 рук) той, хто програватиме матиме право вийти з матчу, або ж, за спільною згодою, на цій же позначці вони зможуть підійняти ставки. Обоє погодилися на те, щоб матч транслювався у прямому ефірі, а коментатором був відомий покер-про Кейн Калас.

Суперникам залишилося узгодити ще кілька важливих деталей, як то на якій саме платформі вони змагатимуться. Та, вочевидь, давній конфлікт зовсім скоро таки отримає своє вирішення.