Статус головної української зірки покеру цього тижня поки утримує гравець із ніком Prosperous4. Йому вдалося потрапити одразу за два фінальні столи упродовж одного вечора.

До теми Українець зібрав найбільше фішок в "таємничому" турнірі на EPT Монте-Карло

Турнір Wednesday Double Stack HR за 1 050 доларів зібрав 106 входів. Prosperous4 вдалося фінішувати другим у цій компанії та заробити майже 19 тисяч доларів. Наш земляк поступився лише бразильцю pinhozera, який отримав на 6 тисяч більше. А от у турнірі Bounty Hunters Forty Stack HR з бай-іном 444 бакси Prosperous4 фінішував шостим та поповнив свій банкрол ще на півтори тисячі доларів.

Не втомлюється стабільно тішити високими результатами ще один український профі Break_your_face. Цього разу йому вдалося тріумфувати у змаганнях за 525 доларів. Участь, щоправда, взяли лише 13 гравців, тож за перемогу представник України отримав порівняно скромні 4 225 доларів.

Підійнятися на третю сходинку змагань Bounty King HR за 320 доларів зумів українець з ніком Tyche Yunqi. Разом з умовною бронзовою нагородою він отримав 4 010 баксів.

Слухай свій внутрішній голос

Зірковий покерист Ендрю LuckyChewy Ліхтенберг, який виграв за кар’єру понад 20 мільйонів доларів призових, поділився думкою про важливість інтуїції у покері.