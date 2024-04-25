Відомий американський гравець Ендрю LuckyChewy Ліхтенберг, за спиною у якого понад 20 мільйонів доларів призових, поділився думками про важливість інтуїції у покері.

Не солвером єдиним

Всі професіонали вивчають теорію. На GTO побудовано будь-яке навчання в покері – це правильно. Проте, надто покладатися на солвер так само шкідливо, як зовсім нічого не знати про оптимальну стратегію. Софт-скіли в покері не менш вагомі, ніж логіка та аналітичні здібності.

Перший досвід використання інтуїції

Це було в онлайні, у роздачі у мене були A-Q на флопі А-9-4. Точно не пам’ятаю, але я свідомо вклав у банк менше фішок, ніж міг би. Опонент показав сет, після того я задумався: "А що це було?". У цей момент я усвідомив, що не все в покері можна (і потрібно) раціоналізувати.

Прислуховуйтесь до себе

З того часу, я почав шукати відповідь всередині себе. Я впевнений, що здатність довіряти інтуїції у потрібні моменти стала найважливішим ключем до успіху. Тільки не плутайте інтуїцію зі страхом: мозок завжди відмовлятиме вас від ризикованих дій. "Шосте чуття", про яке я розповідав – це момент просвітлення. Коли приходить усвідомлення того, що в роздачі є рішення краще за звичне.

Інтуїція, як м’язова пам’ять

Це підсвідоме впізнавання тих чи інших ситуацій, що ґрунтується на досвіді. У незвичних спотах іноді важливо послухати голос у голові. Недарма в солверах ми вивчаємо насамперед префлоп та флоп, а на пізніх вулицях більше креативимо. Адже наприкінці роздачі ми завжди опиняємось із людиною, яка або блефує, або ні. Тут вже однією математикою не обійдешся.

Це і є глибина покеру

Можна удати, що цих тонких матерій у покері немає, але я не радив би. Те, що я якось почав слухати себе, стало найважливішим рішенням у моїй кар'єрі. Коли граю, я відчуваю момент, пливу за течією і довіряю інтуїції. Спробуйте.

Скільки людей заробляють покером

Портал poker.org провів масштабне дослідження стану справ у сучасному світі покеру. Як з’ясувалося, 44% гравців вважають себе плюсовими. Водночас лише 15% визнали, що витрачають за покерними столами більше грошей, ніж вдається виграти.