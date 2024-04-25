Известный американский игрок Эндрю LuckyChewy Лихтенберг, за спиной у которого более 20 миллионов долларов призовых, поделился мыслями о важности интуиции в покере.

Не солвером единым

Все профессионалы изучают теорию. На GTO построено любое обучение в покере – это правильно. Однако, слишком полагаться на солвер так же вредно, как совсем ничего не знать об оптимальной стратегии. Софт-скиллы в покере не менее весомы, чем логика и аналитические способности.

Первый опыт использования интуиции

Это было в онлайне, в раздаче у меня были A-Q на флопе А-9-4. Точно не помню, но я сознательно вложил в банк меньше фишек, чем мог бы. Оппонент показал сет, после того я задумался: "А что это было?". В этот момент я осознал, что не все в покере можно (и нужно) рационализировать.

Прислушивайтесь к себе

С того времени, я начал искать ответ внутри себя. Я уверен, что способность доверять интуиции в нужные моменты стала самым важным ключом к успеху. Только не путайте интуицию со страхом: мозг всегда будет отговаривать вас от рискованных действий. "Шестое чувство", о котором я рассказывал – это момент просветления. Когда приходит осознание того, что в раздаче есть решение лучше привычного.

Интуиция, как мышечная память

Это подсознательное узнавание тех или иных ситуаций, основанное на опыте. В непривычных спотах иногда важно послушать голос в голове. Недаром в солверах мы изучаем в первую очередь префлоп и флоп, а на поздних улицах больше креативим. Ведь в конце раздачи мы всегда оказываемся с человеком, который или блефует, или нет. Здесь уже одной математикой не обойдешься.

Это и есть глубина покера

Можно сделать вид, что этих тонких материй в покере нет, но я не советовал бы. То, что я как-то начал слушать себя, стало самым важным решением в моей карьере. Когда играю, я чувствую момент, плыву по течению и доверяю интуиции. Попробуйте.

Сколько людей зарабатывают покером

Портал poker.org провел масштабное исследование состояния дел в современном мире покера. Как выяснилось, 44% игроков считают себя плюсовыми. При этом лишь 15% признали, что тратят за покерными столами больше денег, чем удается выиграть.