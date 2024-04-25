У Монте-Карло набирає обертів черговий етап Європейського покерного туру. За пікові трофеї борються й чимало українців, зокрема, в турнірах хайролерів. Один із стартових івентів Mystery Bounty за 10 200 євро добре складається для нашого Влада Мартиненка, який, як бачимо, запалює не лише в онлайн.

До теми Стрімер "Kostya_Jock" збирає гроші на бай-ін, щоб поборотись за мільйон євро

Мартиненко закінчив у статусі чиплідера перший день змагань: з-поміж 39 учасників, які залишились у грі першого флайту, українець накопичив 174 ВВ. Натомість, інший українець – Костянтин "Kostya_Jock" Гольський – змушений попрощатись із мріями про трофей саме в цьому івенті.

Більшість турніру йшов гарно) У топ-10 – зі стеком 150тис+- при стартовому 100тис. Але було декілька складних роздач, де зробив гарні паси й стек втратився. GG. Перший турнір без успіхів. -10 200€,

– написав Костя у своєму ТГ-каналі.



Михайло Гутий (зліва) та Костянтин Гольський (справа) / Фото Телеграмм-канал USPF

Утім, відомий стрімер і чемпіон України, на цьому не зупиниться. Гольський уже зареєструвався в турнірі FPS ME за 1 100 євро і готовий розривати.

Український профі розповів, як виграв у покері свої перші серйозні гроші

Відомий стрімер, а віднедавна і чемпіон України з покеру Костянтин Kostya_Jock Гольський поділився тим, як починалася його професійна кар’єра. Також він розповів, що допомогло досягти перших серйозних успіхів.